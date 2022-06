Marca: "Clamoroso, l'Atalanta vuole Luis Suarez"

MADRID (Spagna) - Marca lancia una clamorosa indiscrezione: l' Atalanta sarebbe interessata ad ingaggiare Luis Suarez, che a fine mese saluterà l' Atletico Madrid alla scadenza del suo contratto. Per assicurarsi le prestazioni del 35enne uruguaiano, però, i bergamaschi dovrebbero battere la concorrenza, fra gli altri, anche di Inter Miami, River Plate e di diversi altri club europei.

Atalanta, tanti giovani di talento per Gasperini

Gasperini: "Niente addio all'Atalanta"

"Atalanta su Suarez, l' interesse è reale"

L'interesse dei bergamaschi, secondo Marca, sarebbe reale: ciò non significa però che le parti siano vicine o che l'Atalanta possa realmente arrivare alle cifre richieste dall'uruguaiano. Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics (protagonisti delle finali NBA di quest'anno) e a capo degli investitori statunitensi che hanno acquistato parte della partecipazione azionaria del club, potrebbe però favorire l'acquisto dell'ex Colchoneros con un'iniezione-extra di fondi per il mercato in modo da dare un "appeal" ancora più internazionale al club orobico.