Atalanta, ufficiale il riscatto di Demiral: alla Juve 20 milioni

BERGAMO - Ufficiale, Merih Demiral (24 anni) è definitivamente un giocatore dell'Atalanta. Il cub bergamasco ha comunicato di: "Aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del calciatore Merih Demiral dalla Juventus. Il difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo". Nelle casse dei bianconeri entrano circa 20 milioni di euro. Il giocatore chiude la sua esperienza alla Juve con 21 presenze ed un gol nel biennio 2019-2021, con la maglia della Dea ha giocato 42 partite e non è da escludere che il giocatore possa cambiare maglia: stando ai rumors di mercato Demiral ha molte pretendenti in Serie A tra le quali Inter e Roma.