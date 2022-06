Atalanta, caccia all'esterno: anche Nuno Tavares in lizza

BERGAMO - Un nuovo inizio per l'Atalanta che, dopo l'ultima stagione un po' in chiaroscuro adesso vuole ripartire più forte di prima. Nella stagione appena trascorsa è mancato l'apporto degli esterni di centrocampo, con l'apporto di Hateboer , Gosens (fino a gennaio) , Maehle , Zappacosta e Pezzella che non è stato dei migliori . Ecco che allora la Dea pensa a rinnovarli. Due i nomi in cima alle preferenze del tecnico Gasperini, Nuno Tavares dell' Arsenal ed Andrea Cambiaso del Genoa. Il primo piace parecchio all'ex tecnico del Genoa, ma i Gunners chiedono 40 milioni di euro, mentre per il secondo ci sarebbe da battere la concorrenza di Inter, Juventus e Fiorentina. Il candidato principale a lasciare Bergamo è invece Hateboer, mentre Pezzella non è stato riscattato.