Atalanta, grandi colpi: Demiral, Ederson, Pinamonti

BERGAMO - Mercato ambizioso per l'Atalanta che ha già iniziato l'allestimento della prossima rosa. Il primo tassello è stato messo con il riscatto di Demiral. E il secondo pare quasi fatto con Ederson dalla Salernitana: mancano gli ultimi dettaglio, ma l'operazione sta procedendo per circa 12 milioni più il cartellino di Lovato e un altro giovane, che non sarà Zortea. Gasperini, infatti, vuole valutare quest'ultimo in ritiro. Con insistenza, poi, circola il nome di Pinamonti: l'attaccante gradisce la destinazione Bergamo, l'Inter proprietaria del cartellino potrebbe cederlo attorno ai 15 milioni. Su Cambiaso sembra invece in vantaggio la Juve, resta aperta la pista Tavares dell'Arsenal. Ma è chiaro che già contando i nomi citati, il mercato degli orobici viaggia da subito sui quasi 50 milioni. Una nuova strategia per l'Atalanta, che di solito attendeva più tempo per passare alle operazioni onerose. Per quanto ci sia da dire che nelle casse sono già entrati circa 30 milioni, senza cedere nessun titolare: è quanto ricavato dalle cessioni di Colpani, Bettella, Melegoni, Del Prato e Sutalo. Senza dimenticare che potrebbero essere in uscita nomi come Gollini, Carnesecchi, Hateboer, Pessina, Miranchuk e Ilicic. Il tutto nell'ottica di ringiovanire la rosa in ruoli chiave.