Atalanta, ufficiale Ederson. Lovato alla Salernitana

BERGAMO - L'Atalanta ha concluso due operazioni di mercato con la Salernitana: la prima, annunciata dal club nerazzurro attraverso il proprio sito web, è "l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Ederson dalla Salernitana. Nato il 7 luglio 1999 a Campo Grande nel Mato Grosso del Sul in Brasile, Ederson José dos Santos Lourenço da Silva, noto semplicemente come Ederson, è un centrocampista dinamico, che sa abbinare qualità a corsa ed è abile anche negli inserimenti in proiezione offensiva". Ora, conclude la nota dell'Atalanta, "la sua carriera continuerà in nerazzurro. Benvenuto Ederson!". Inoltre l'Atalanta ha reso noto "di aver ceduto alla Salernitana il calciatore Matteo Lovato a titolo definitivo. In bocca al lupo Matteo!".