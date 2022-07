L'Atalanta ha deciso: Pinamonti è d'accordo

BERGAMO - Monza e Sassuolo negli ultimi giorni avevano cercato di fargli cambiare idea. Non ci sono riuscite però. Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, ha scelto l'Atalanta. Lui, ha atteso (forte anche del fatto che era già impostato un accordo di massima con i nerazzurri per un contratto fino al 2027) che si sciogliessero i due nodi che ancora bloccavano il suo trasferimento. Il primo era relativo al fatto che l’Atalanta accettasse la clausola di riacquisto che l’Inter ha voluto inserire nella trattativa e, alla fine, si dovrebbe essere trovata un’intesa legata anche allo sconto sui 20 milioni inizialmente chiesti dall’Inter per il cartellino. La seconda condizione era legata all’apertura di uno slot nella rosa di un’Atalanta zeppa di attaccanti e trequartisti. Da un paio di giorno, però, è molto concreta la trattativa che può portare Luis Muriel alla Roma in un maxi scambio che potrebbe far arrivare in giallorosso anche Pasalic, mentre El Shaarawy (una vecchia conoscenza di Gasperini ) e Perez faranno il percorso inverso. La decisione di Pinamonti lascia quindi a bocca asciutta il Monza e il Sassuolo in verità anche la Salernitana (rassegnata però da tempo) che, comunque, lavoravano già su ipotesi alternative.