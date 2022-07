Atalanta, Gyabuaa passa in prestito al Pescara

PESCARA - Il Pescara di mister Colombo , tramite il proprio sito web, ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Gyabuaa. Benvenuto in #CasaPescara Emmanuel".

Preso Cuppone

Il club biancazzurro ha messo a segno un bel colpo in attacco. Luigi Cuppone, ex Potenza e Casertana arriva infatti in Abruzzo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Cittadella. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Sportiva Cittadella, per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Luigi Cuppone".