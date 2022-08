Atalanta, Cambiaghi ceduto in prestito all'Empoli

BERGAMO - L'Atalanta, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato "di aver ceduto all’Empoli il calciatore Nicolò Cambiaghi a titolo temporaneo. In bocca al lupo Nicolò!". Cambiaghi, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nel quale ha vinto due campionati Primavera e una Supercoppa Primavera. Nel 2020 ha militato in prestito alla Reggiana in Serie B e, nella stagione successiva, al Pordenone sempre in cadetteria. Lo scorso marzo ha esordito con l'Under 21 contro la Bosnia Erzegovina.