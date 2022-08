Atalanta, ufficiale l'arrivo di Lookman

BERGAMO - Tramite il proprio sito web, l'Atalanta ha annunciato ufficialmente "l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Ademola Lookman dal RB Leipzig". Classe 1997 Lookman è un esterno d'attacco nigeriano con cittadinenza inglese: cresciuto nel Charlton, dove ha esordito in prima squadra nel 2015, ha militato in seguito nell'Everton. Nel gennaio 2018 è passato al Lipsia in prestito dove è tornato, dopo una nuova esperienza all'Everton, nel 2019. Negli ultimi due anni è tornato in Inghilterra in prestito dapprima al Fulham poi al Leicester.