Atalanta, concorrenza del Sassuolo per Pinamonti

BERGAMO - L’Atalanta, che ha ufficializzato Lookman , sta trattando concretamente l’uscita di Freuler che piace al Nottingam Forest. La situazione dei bergamaschi va tenuta d’occhio perché restano sempre in corsa per Pinamonti su cui però si sta muovendo con più forza il Sassuolo, ormai consapevole della concreta possibilità di perdere Raspadori (Napoli in vantaggio sulla Juventus). I neroverdi seguono due piste: per Pinamonti hanno offerto all’Inter come conguaglio il difensore esterno Muldur , mentre l’altro obiettivo è l’esterno Laurienté del Lorient. Intanto è stato ufficializzato anche il prestito di Cambiaghi all'Empoli.