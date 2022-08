Atalanta, il Newcastle piomba su Muriel: Freuler verso il Nottingham

BERGAMO - La Premier League all'assalto di Muriel e Freuler. L'Atalanta sta registrando gli interessi concreti e pressanti del Nottingham Forest per Remo Freuler e del ricchissimo Newcastle per Luis Muriel. L'attaccante colombiano è sempre seguito anche dalla Juventus. In caso di partenza dell'ex Udinese e Sampdoria, l'Atalanta dovrebbe poi fare le attente valutazioni del caso. Pinamonti ha di certo altre caratteristiche, Miranchuk è stato bloccato da Gasperini e in più è arrivato Ademola Lookman. Insomma, lavori e riflessioni in corso in casa Atalanta.