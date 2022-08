Atalanta, ecco Soppy. Malinovskyi può salutare

BERGAMO - Intesa raggiunta, tra Atalanta e Udinese. per l'esterno (ma all'occorrenza centrale) Soppy. Sul classe 2002, prelevato lo scorso anno dal Rennes, i nerazzurri sono pronti a investire 10 milioni. E poi i rumors di mercato provenienti dall'Inghilterra segnalano un interesse per il nazionale spagnolo Sergio Reguilon del Tottenham, ma i costi sono impegnativi. Inoltre andrà monitorata la situazione di Hateboer, qualora arrivassero sia Soppy sia un laterale mancino. In attacco l'Atalanta cercherà un vice-Zapata per fargli tirare il fiato: Muriel per caratteristiche non è esattamente lo stesso tipo di giocatore. Per chiudere va considerato come l'Atalanta da qui a novembre sarà impegnata solo in campionato e il ragionamento essere quello di sfoltire la rosa. Un possibile partente in questo caso sarebbe Malinovskyi che con Lookman e Boga rischia di avere spazi ristretti.