Atalanta, Soppy c'è. Malinovskyi in partenza

MILANO - Giorni intensi per l'Atalanta che ha registrato ieri l'arrivo di Soppy dall'Udinese. E non sarà l'ultimo arrivo, visto che si insiste sempre sulla possibilità di vedere un esterno sinistro. Su questo fronte, due i nomi che circolano. Reguilon è attualmente ai margini del progetto Tottenham, ma l'ingaggio da 4 milioni va oltre i parametri dell'Atalanta. E poi c'è Azzi, del Modena che chiede tra i 7 e gli 8 milioni: i nerazzurri mettono sul piatto un'offerta decisamente minore. Intanto c'è da sciogliere il nodo Malinovskyi: i post della moglie su Instagram fanno intendere come il giocatore possa cambiare aria in quanto non considerato elemento centrale della prossima Atalanta. Su di lui c'era il Nottingham Forest, ma la pista appare tramontanta; restano vive Tottenham e Marsiglia. E circola la voce di uno scambio, con i francesi, con l'ex Roma Under che però ha un ingaggio da 3 milioni, fuori parametro.