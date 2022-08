Atalanta, piace Borna Sosa dello Stoccarda: lavori in corso per Daniliuc

BERGAMO - Un mercato in difesa. L'Atalanta è intenzionata ad accelerare le trattative sul tavolo per rinforzare il reparto difensivo di Gian Piero Gasperini. Una mossa dettata dal fatto che, oltre al lungo stop di Palomino per doping, nell'ultimo turno di campionato contro il Milan si è fermato anche Djimsiti per una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Il club bergamasco, dunque, guarda con insistenza al difensore 21enne austriaco del Nizza, Flavius Daniliuc, nel mirino anche di Salernitana, Empoli e Bologna. Lavori in corso anche per la corsie laterali. Preso Soppy dall'Udinese e mollato Azzi, destinato allo Spezia, l'Atalanta monitora costantemente Borna Sosa, terzino/esterno sinistro croato classe '98 dello Stoccarda. I tedeschi chiedono 20 milioni mentre la Dea offre 12 più bonus. Se dovesse arrivare la fumata bianca, Gasperini avrebbe la fascia sinistra al completo con Maehle e Ruggeri più Sosa. A fargli spazio, però, potrebbe essere Hateboer, nel mirino del Nottingham Forest. A destra rimarrebbero Zappacosta e Soppy.