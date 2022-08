Atalanta, non si molla per Sosa e Hojlund: il West Ham su Malinovskyi

BERGAMO - L'Atalanta si muove sul mercato per regalare gli ultimi rinforzi a Gian Piero Gasperini. Lavori in corso, dunque, per le corsie laterali, con il nome del croato Borna Sosa dello Stoccarda che è salito in cima alla lista dei desideri. In attacco non si molla la presa per Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 dello Sturm Graz. In uscita sempre accese le sirene dalla Premier League per Ruslan Malinovskyi: sul fantasista ucraino preme il West Ham con una richiesta avanzata alla Dea.