Atalanta, obiettivo Hojlund per l'attacco

BERGAMO - Mercato ancora da completare per l'Atalanta. Anche perché in difesa l'infortunio di Djimsiti complica una situazione non proprio rosea visto anche lo stop di Palomino. A disposizione quindi Gasperini ha solo Toloi, Demiral e Scalvini, oltre agli adattabili De Roon, Hateboer e Soppy. A questo punto bisogna capire le intenzioni dell'Atalanta: se i bergamaschi ritengono possibile risolvere la situazione coi giocatori già in rosa, probabilmente arriverà un centrocampista. Qualora invece i nerazzurri ritenessero opportuno aggiungere un difensore, nel mirino c'è Daniliuc del Nizza, che piace anche alla Salernitana. Si lavora anche in altri reparti, visto che manca un vice Zapata: per quel ruolo il nome che circola con insistenza è quello di Rasmus Hojlund,centravanti danese classe 2003 dello Sturm Graz. L'Atalanta avrebbe già presentato due offerte da 8,5 e poi 12 milioni non accettate dagli austriaci. Bisogna comunque fare attenzione alla concorrenza del Bruges. Si ricerca anche un esterno mancino naturale: qui il nome caldo è Borna Sosa, classe 1998 dello Stoccarda. Infine Malinovskyi, che ha fatto bene con il Milan: l'Atalanta lo valuta più di 25 milioni, ma al momento non risultato offerte ufficiali da parte del Tottenham.