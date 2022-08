Atalanta, ufficiale: dallo Sturm Graz arriva Hojlund

BERGAMO - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione dallo Sturm Graz a titolo definitivo dell'attaccante danese Rasmus Hojlund. Classe 2003, prodotto del Fc Copenaghen con cui aveva esordito 17enne in Conference League, segnando 2 gol, era in Austria dalla scorsa sessione invernale: 17 milioni il prezzo dell'operazione. "Attaccante mancino di piede, forte fisicamente, tecnicamente dotato e abile nella finalizzazione. È considerato uno dei talenti della sua generazione più interessanti e promettenti nel panorama calcistico europeo. Lo scorso 9 agosto segna nel ritorno del 3/o turno di qualificazione alla Champions League il gol che manda ai supplementari la partita con la Dinamo Kiev. Da febbraio ad agosto chiude la sua esperienza in Austria con 12 gol e 4 assist in 21 partite tra campionato e coppe", si legge nella nota sul sito ufficiale del club nerazzurro. Il giocatore, arrivato a Bergamo ieri per visite mediche e firma, può essere convocato per Verona.