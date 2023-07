Kolasinac in arrivo: è un'Atalanta anche per vecchi

BERGAMO - Un'operazione in perfetto stile Atalanta. Il suo nome non era mai uscito prima delle ultime ore quando, si dice, giocatore e società orobica hanno trovato l'accordo su tutto. Resta il passaggio delle visite mediche e della successiva firma sul contratto (biennale con opzione) perché tutto venga avvolto dai sacri crismi dell'ufficialità ma Sead Kolasinac, difensore classe 1993 che da oggi è svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Olimpique Marsiglia, è davvero molto vicino ad indossare la maglia dell'Atalanta. Un minimo di prudenza, in questi casi, è sempre d'obbligo ma tutti i segnali che arrivano inducono alla fiducia per un innesto che sarebbe molto importante per la rosa nerazzurra. Il giocatore ha disputato una stagione da protagonista in Francia con l'Olympique Marsiglia (33 presenze in campionato, 4 in Champions League e 4 in Coppa di Francia). In passato è stato schierato come laterale di fascia, ma nello scorso campionato ha giocato la maggior parte delle volte (26 partite) come centrale di difesa. E per quella posizione, ovvero braccetto difensivo a sinistra, è da considerare nella rosa dei nerazzurri dove ci sono elementi come Demiral e Palomino che sembrano in partenza. La duttilità è comunque una dote che per Gasperini è molto importante.