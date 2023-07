Hojlund verso il Manchester United? L'indizio social spaventa l'Atalanta

Rasmus Hojlund sembra sempre più vicino al Manchester United . L'indizio arriva dai social network, da un video condiviso su Instagram dalla pagina 'ENERGETICX Copenhagen', e spaventa i tifosi dell' Atalanta . L'attaccante danese, arrivato a Bergamo dallo Sturm Graz l'estate scorsa, sarebbe il principale obiettivo dei Red Devils per il reparto offensivo e, come riportano in Inghilterra, avrebbe già parlato con l'allenatore dello United Erik Ten Hag .

Il video pubblicato sui social confermerebbe l'ipotesi di un imminente trasferimento di Hojlund a Manchester, sponda Red Devils: il centravanti sembra pronto a lasciare Bergamo, dopo una sola stagione, e a sbarcare in Premier League.

Hojlund al Manchester United, il video che spaventa l'Atalanta

L'indizio di mercato arriverebbe proprio da un preparatore di Hojlund, che sembra lasciare intendere che il danese sia in viaggio verso Old Trafford. Nel video, infatti, si vede l'attaccante dell'Atalanta impegnato in allenamento e la scritta, con l'emoji che zittisce, "Siamo pronti per il futuro".