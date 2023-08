De Ketelaere sarà un gioiello per l'Atalanta: Gasperini non ha dubbi

Erano le ore decisive per il passaggio di Hojlund allo United, si ragionava su come la Dea potesse migliorare in avanti e in attesa di capire se arriverà un nuovo “numero 9” al posto di Zapata (si parla del Monza per lui), a Bergamo è atteso per la rinascita il belga Charles De Ketelaere. Classe 2001, una prima parte di carriera scintillante con il Bruges in cui, tra i 18 e i 21 anni, il ragazzo ha collezionato 120 presenze, 25 gol e 20 assist tra campionato, coppe nazionali e competizioni Uefa (Champions ed Europa League) prima della deludente annata con il Milan.