Hojlund dall'Atalanta al Manchester United: è ufficiale, tutti i dettagli

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Ora è ufficiale: Rasmus Højlund è un nuovo giocatore del Manchester United. L'attaccante danese passa dall'Atalanta ai Red Devils per oltre 70 milioni di euro. Una plusvalenza top per la Dea che lo aveva acquistato appena un anno fa dallo Sturm Graz per 17. Il gioiellino classe 2003 si è messo in mostra nella sua unica stagione a Bergamo chiudendo con 10 reti e 4 assist in 34 presenze complessive. Intanto i lombardi stanno già pensando al sostituito e sono ormai a un passo da Scamacca.

Højlund al Manchester United: la nota Ad annunciare l'ufficialità dell'operazione è stato lo stesso club inglese con un comunicato sul proprio sito: “Rasmus è un talento davvero eccezionale - commenta John Murtough, Direttore dei Red Devils -. Possiede caratteristiche tecniche e fisiche che lo collocano tra i migliori giocatori al mondo per la sua fascia d'età. Lavorare sotto Erik ten Hag e i suoi allenatori fornirà a Rasmus la piattaforma di sviluppo perfetta. Tutti in tutto il club si assicureranno che gli venga concesso il tempo e tutto il supporto necessario per raggiungere il suo immenso potenziale. Per tutta l'estate abbiamo agito in modo rapido e deciso per garantire i nostri obiettivi primari all'inizio della finestra di mercato. Ciò garantirà che Erik e i suoi allenatori abbiano la migliore opportunità per preparare la squadra a spingere per ulteriori successi nell'entusiasmante campagna che ci attende".

Le prima parole di Højlund da nuovo attaccante del Manchester United Grande emozione anche per il ragazzo: “Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato in me. Sono ancora agli inizi della mia carriera, ma so di essere pronto a fare questo passo avanti e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale. Dopo aver parlato con il manager, sapevo che questo ambiente sarebbe stato perfetto per il mio sviluppo. Sto assaporando l'opportunità di lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo. Sotto la sua guida e il suo supporto so di essere in grado di realizzare grandi cose insieme ai miei nuovi compagni di squadra in questo club speciale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA