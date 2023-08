Maehle lascia l'Atalanta: ufficiale al Wolfsburg, i dettagli dell'affare

Joakim Maehle passa dall' Atalanta al Wolfsburg . L'esterno danese, infatti, ha deciso di lasciare l'Italia e la Serie A per trasferirsi in Germania, nel campionato di Bundesliga : ha firmato un contratto con i Wolves valido fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 21 dei biancoverdi.

"Il passaggio al Wolfsburg e alla Bundesliga è una sfida che non vedo l'ora di affrontare. Negli ultimi anni sono stato in grado di acquisire un'esperienza incredibile ai massimi livelli in Serie A. Ora voglio mettermi alla prova in Bundesliga e farò tutto il possibile per ambientarmi il più rapidamente possibile", ha dichiarato Maehle.

Maehle al Wolfsburg, quanto incassa l'Atalanta

La vendita del giocatore dovrebbe portare nelle casse dell'Atalanta una cifra vicina ai 13 mln di euro. Maehle, arrivato dal Racing Genk nel mercato invernale del 2021, lascia il club nerazzurro dopo due stagioni e mezzo, nelle quali ha collezionato 96 presenze, tra tutte le competizioni. Per l'esterno danese 6 gol e 7 assist, in tutto, con la maglia nerazzurra.