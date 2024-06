De Ketelaere riscattato dall’Atalanta: è ufficiale, le cifre dell'affare

Dopo la grande stagione sotto la guida di Gasperini, l'Atalanta ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per De Ketelaere. La Dea ha quindi acquistato totalmente il cartellino del belga, ora impegnato anche all'Europeo, per una cifra di circa 22 milioni di euro più 2 di bonus. L'ex Milan è arrivato a Bergamo la scorsa estate in prestito per tre milioni e in un solo anno ha convinto sia la dirigenza nerazzurra sia l'allenatore, grazie ai 14 gol e 11 assist in 50 presenze. Duttile, integro e soprattutto decisivo e grazie alla sua qualità ha aiutato la Dea a conquistare l'Europa League.