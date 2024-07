Zaniolo all'Atalanta, ci siamo: addio Galatasaray, ritorna in Italia

Nicolò Zaniolo è pronto a ritornare in Italia. Dopo l'esperienza alla Roma e le parentesi estere con Galatasaray prima e Aston Villa (in prestito) poi, il classe 1999 ricalcherà i campi della Serie A. Lo farà con il nerazzurro addosso: non quello dell'Inter, con cui ha giocato nel settore giovanile, bensì con quello dell' Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Nella scorsa stagione con la maglia dell'Aston Villa, Zaniolo ha collezionato 40 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a segno 3 reti (due in Premier League contro Sheffield e West Ham, una in Conference League contro l'HSK Zrinjski Mostar. Il ritorno al Galatasaray (detentore del cartellino) solo di passaggio dopo il prestito in Inghilterra, e subito la partenza per l'Italia. Zaniolo, che ha saltato l'Europeo per una frattura al piede, pronto alla cura Gasperini per rilanciarsi dopo qualche stagione in chiaroscuro.