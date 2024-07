L’Atalanta cala il tris: preso Brescianini per 10 milioni, contratto fino al 2029

L’ Atalanta dopo Godfrey e Zaniolo vuole calare il tris: in arrivo il centrocampista Marco Brescianini dal Frosinone per 10 milioni, metà dei quali finiranno nelle casse del Milan che vanta il 50% sulla vendita. Pronto un contratto fino al 2029 con uno stipendio da 1 milione all’anno. E non finisce qui: i nerazzurri ci stanno provando pure per O’Riley del Celtic. Offerti 15 milioni , ma gli scozzesi ne vogliono di più. Lavori in corso per cercare un’intesa. Operazione finanziabile con i denari provenienti dalla cessione di Miranchuk che può andare all’Atlanta United per 11 milioni .

Il mercato di Lazio e Roma

Sempre molto attiva la Lazio che prende il terzino sinistro Nuno Tavares dall’Arsenal in prestito con obbligo di riscatto: oggi visite mediche e le firme sul contratto fino al 2029. Ieri intanto il club biancoceleste ha definito per 3 milioni la cessione di Ciro Immobile al Besiktas. Finisce così dopo 8 anni e 207 gol la sua avventura dell’ex capitano che ha all’aeroporto ha salutato così il popolo laziale: «È stata una scelta presa in serenità, le storie hanno un inizio e una fine. Era giusto così, non è colpa di nessuno. Spero non sia addio ma soltanto un arrivederci». Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma resta in pressing su En Nesyri del Siviglia per l’attacco: c’è da battere la concorrenza del Fenerbahce di Mourinho, mentre il centravanti marocchino già declinato una ricca proposta dall’Arabia in quanto vuole restare in Europa. Chi invece volerà proprio dai giallorossi nella Saudi Pro League è Aouar, che la Roma ha ceduto all’Al Ittihad per 12 milioni più bonus (contratto fino al 2028). In arrivo nella Capitale anche il terzino sinistro Dahl dal Djurgardens per 3,5 milioni (pronto un quadriennale).

Super Como sul mercato e Napoli su Greenwood

Capitolo portieri: Parma in chiusura per Suzuki (Sint Truiden), per il quale si prospetta un accordo quadriennale, il Monza sogna Szczesny (Juventus), l’Empoli invece pensa a Paes (Dallas FC); mentre il Genoa stringe per Leo Roman (Maiorca). Fatta per Valentini (Boca Juniors) alla Fiorentina, che lo ingaggerà a parametro zero da gennaio: contratto fino al 2029, anche se il club toscano proverà ad anticiparne l’arrivo già in questa finestra di mercato. Il Napoli ci prova per Greenwood (Manchester United) e si avvicina al rinnovo di Kvaratskhelia fino al 2029. Tentativo del Bologna per Miovski (Aberdeen) e per lo svincolato Hummels (ex Dortmund). A proposito di grossi nomi rimasti senza squadra: il Como è fiducioso di riuscire a chiudere per Varane (ex Manchester United) e prendere il terzino sinistro Alberto Moreno (ex Villarreal). Vicinissimo Rodri Sanchez (Betis Siviglia) e, in porta, firma per uno anno lo svincolato Pepe Reina: un ritorno in Italia per lui. Piccoli (Atalanta) ripartirà in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Restando in tema di attaccanti: Sebastiano Esposito (Inter) va all’Empoli, che per la difesa è vicino a riprendere Viti (Rennes) e duella col Lecce per Cistana (può liberarsi a zero dal Brescia entro lunedì). Stretta finale del Verona per Kastanos (Salernitana), mentre Tchatchoua piace all’Everton. Gnezda Cerin (Panathinaikos) nel mirino dell’Udinese che duella col Marsiglia per lo svincolato Alexis Sanchez (ex Inter). Infine Delorge (Sint Truiden) e Oristanio (Inter) vanno al Venezia.