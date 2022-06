Bologna, accelerata per Strand Larsen

BOLOGNA - Il Bologna accelera per l'attaccante norvegese Jorgen Strand Larsen , c'è l'accordo col giocatore, adesso bisogna convincere il Groningen a lasciar partire il suo gioiello. Per uno che arriva, un altro saluterà presto. Stiamo parlando del centrocampista svedese Matias Svanberg che ha deciso di non rinnovare il contratto in scedenza nel 2023 e che spera in una chiamata della Premier League. Per sostituirlo, gli emiliani sfidano la Salernitana per Salvatore Esposito, giovane talento della Spal fatto appena esordire da Mancini in Nazionale .