BOLOGNA - Il Bologna sta lavorando per battere la concorrenza del Lecce e chiudere l’arrivo di ilicic dall’Atalanta: l’offerta degli emiliani è di un anno di contratto con opzione per il secondo. Per la difesa, sfumato Lovato verso la Salernitana, i rossoblù emiliani puntano Goldaniga del Cagliari. Un’altra pista porta a Caldara (concorrenza di Cremonese e Salernitana) rientrato al Milan dopo il prestito al Venezia.