Bologna, scelto Lucca come vice-Arnautovic: affare in chiusura

BOLOGNA - Lucca come vice-Arnautovic. Il Bologna ha preso la sua decisione e punta con convinzione sul gigante (201 cm) del Pisa. Il club felsineo ha dribblato la concorrenza del Sassuolo e il ds Sartori conta di portare l'attaccante classe 2000 dell'Italia Under 21 a Bologna già nella giornata di oggi. Il costo dell'operazione si aggira sui 10 milioni di euro. Il Sassuolo, comunque, rimane sempre alla finestra, contando magari in un affondo repentino e deciso del Napoli per Raspadori (30 milioni). I tempi rimangno stretti per il club neroverde. In pole c'è il Bologna.