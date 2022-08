BOLOGNA - È tutta in salita la strada del Bologna che ha individuato in Omar Alderete il sostituto di Arthur Theate , già venduto al Rennes: i rossoblù però ragionano su un prestito, mentre l’Hertha Berlino è disposto a cedere il paraguayano soltanto a titolo definitivo. In attacco continua a essere viva la pista che porta a Eldor Shomurodov , su cui c’è pure il Torino, mentre ieri è stato trovato l’accordo per il rinnovo di Lukasz Skorupski fino al 2026.