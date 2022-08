BOLOGNA - Il Bologna e Lukasz Skorupski avanti insieme: il club rossoblù ha annunciato il prolungamento del contratto del portiere polacco fino al 2025 con opzione per il 2026: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un ulteriore prolungamento fino al 30 giugno 2026".