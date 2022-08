Bologna, Mihajlovic: "Siamo sempre rimasti in partita"

BOLOGNA - "Potevano vincere entrambe le squadre. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma credo che il pareggio sia giusto. Non abbiamo marcato bene sul gol, c'erano due giocatori liberi. Siamo stati sempre dentro la partita, poi in 10 abbiamo provato a gestire la gara". Lo ha dichiarato a Sky il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, dopo la gara con il Verona: "Ho visto che Orsolini è andato a gambe alta, è un fallo da punire anche se non voleva commettere fallo. Siamo la squadra più ammoniti d'Italia, per colpa nostra. La sosta per il Mondiale? Sono cresciuto così nel mio paese, non si giocava in inverno. E' la prima volta in Italia ma sarà una situazione uguale per tutte le squadre. Il campionato? Le forti sono le solite, ci metto anche la Roma. Quest'anno c'è troppa differenza, ci sarà grande distacco tra le prime dieci e le altre". A Dazn poi il tecnico ha approfondito sul mercato: "La società sa cosa dobbiamo fare, io ho fiducia e credo che tutto si farà negli ultimi giorni, per noi come per tante altre squadre, senza prendere tanto per prendere"