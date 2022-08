BOLOGNA - Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il Bologna annuncia "di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jerdy Schouten per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026". Per il centrocampista olandese classe '97 sono in totale 72 le presenze accumulate in maglia rossoblù con 2 reti e 4 assist. Schouten era arrivato in Italia nell'estate 2019 dagli olandesi dell'Excelsior.