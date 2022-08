Bologna, che colpo per l'attacco: Zirkzee è rossoblù

BOLOGNA - Il Bologna batte un colpo. E che colpo. E' ufficiale infatti, la firma di Joshua Zirkzee . L'attaccante olandese classe 2001 arriva in Emilia a titolo definitivo. Zirzkee , sarà il sesto giocatore olandese della storia dei felsinei e vestirà la casacca rossoblù dopo una stagione importante all' Anderlecht condita da 18 gol in 47 presenze.

La nota del Bologna

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal FC Bayern München il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee. Sesto calciatore dei Paesi Bassi della nostra storia, Joshua è un centravanti classe 2001 ritenuto a ragione fra i più interessanti talenti europei del suo ruolo. Attaccante completo, con ottimo senso del gol e capacità di calcio con entrambi i piedi, longilineo e rapido sullo scatto breve, Zirkzee sa giocare fronte alla porta come di spalle; ama stazionare nei sedici metri avversari per cercare la conclusione di prima intenzione ma sa anche attaccare la profondità o lavorare di sponda fuori area. Dalle giovanili del Feyenoord nel 2017 si trasferisce al Bayern, dove debutta in Prima squadra nel 2019-20 dopo aver dimostrato notevole prolificità con le formazioni Under. Segna all’esordio contro il Friburgo, si ripete pochi giorni dopo, chiude la prima stagione da professionista con 4 gol e la vittoria del titolo. Trovando meno spazio nel campionato successivo, a gennaio 2021 passa in prestito al Parma ma l’avventura emiliana è presto penalizzata da un infortunio che lo allontana dal campo. Un esito decisamente migliore ottiene il nuovo trasferimento temporaneo, all’Anderlecht nell’estate di un anno fa: con la squadra di Vincent Kompany, che chiude la Pro League al terzo posto, Joshua trova continuità e segna a ripetizione. Sono 18 le marcature totali in 47 presenze complessive fra campionato e coppe, giocando sempre con un partner d’attacco che spesso è l’ivoriano Kouamè. Dall’agosto 2022 passa in rossoblù a titolo definitivo".