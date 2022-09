Il Bologna esonera Mihajlovic: è ufficiale

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico serbo paga il non brillantissimo avvio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate, ed è stato sollevato dall'incarico dalla società felsinea. La decisione arriva dopo l'incontro - avvenuto quest'oggi - tra l'allenatore natio di Vukovar e la dirigenza del club. Finisce così la seconda avventura sulla panchina rossoblù: Mihajlovic, infatti, dopo aver iniziato la propria carriera da allenatore come vice di Mancini all'Inter, aveva vissuto la prima esperienza da 'titolare' proprio in Emilia, nella stagione 2008-2009, tra novembre, quando subentrò in corsa ad Arrigoni, fino ad aprile, esonerato e sostituito da Papadopulo. Quindi, in sequenza, Catania, Fiorentina, la nazionale serba, Sampdoria, Milan, Torino, fino al ritorno a Bologna, nel gennaio del 2019.