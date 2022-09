Bologna, Posch: "Cresciuto con Nagelsmann, sono un difensore aggressivo"

BOLOGNA - In casa Bologna è stato presentato ufficialmente l'ultimo acquisto della sessione estiva di calciomercato, Stefan Posch. Queste le parole del nuovo difensore rossoblù in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere qui. Quando sono iniziati i primi contatti per la trattativa ho chiamato Arnautovic e devo dire che la sua opinione mi ha aiutato a venire qui. Non è stato facile salutare l'Hoffenheim ma ero intenzionato a provare qualcosa di nuovo e stimolante. E' stata una trattativa veloce ma adesso sono contento di giocare per il Bologna e in Serie A. Voglio giocare il più possibile. Differenze tra Mihajlovic e Thiago Motta? Non posso dire nulla perchè ho nelle gambe troppo pochi allenamenti con entrambi. Ruolo preferito in campo? Preferisco giocare centrale, mi trovo bene in quella posizione. Ma ho giocato anche come terzino destro, a tre o a quattro per me non fa differenza". Posch spiega cosa dovrà migliorare e racconta quali insegnamenti ha appreso alla corte di Nagelsmann: "Devo imparare l'italiano, anche se in squadra ci sono tanti giocatori che parlano tedesco e questo mi sta aiutando. Poi devo migliorare sotto il punto di vista tecnico-tattico. Nagelsmann è stato il mio primo allenatore, sono cresciuto con lui. Dal punto di vista tattico ho appreso tanto da lui avendo avuto modo di provare tanti sistemi di gioco. Mihajlovic ha detto che non mi conosceva? Non ho visto la conferenza del mister perchè non capisco bene la lingua, solo dopo mi è stato detto. Il passato non è importante".