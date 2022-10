Fantacalcio Bologna, Motta su Arnautovic, Zirkzee e Barrow

BOLOGNA - "Vincere è sempre importante, anche in Coppa Italia, è una vittoria importante, non è stata stravinta ma è stata interessante perché abbiamo sofferto e giocato. Abbiamo dato continuità al primo tempo della Samp e alla partita di Napoli. I cambi in attacco? Erano previsti da prima della gara. Sono soddisfatto, non era facile vincere, giocare con una squadra come il Cagliari non è semplice. Ora pensiamo a recuperare giocatori in vista del Lecce". Lo ha dichiarato il tecnico dl Bologna, Thiago Motta, dopo la vittoria con il Cagliari in Coppa Italia: "Il primo tempo, sotto l'aspetto della motivazione non mi è piaciuto, alla fine sono contento per il risultato e andiamo avanti così. Dobbiamo migliorare sotto porta e davanti con le caratteristiche e i giocatori che abbiamo dobbiamo e possiamo fare meglio. Oggi eravamo lenti nella costruzione del gioco anche complice l'avversario che si era schierato dietro. In un momento come quello che stiamo attraversando la vittoria è importante per dare fiducia e costruire un gruppo solido". Relativamente ai singoli, così Motta: "Moro ha fatto molto bene, ha voglia di fare, deve capire come posizionarsi senza palla e giocare più veloce, ma sono molto contento di lui. Schouten? E' un giocatore intelligente, sa posizionarsi in mezzo al campo ed è migliorato nella lettura nella ripresa. Barrow? L'ho visto bene. A centrocampo non voglio interni fissi o diventiamo prevedibili, devono scambiarsi con gli esterni. Oggi gli interni erano molto alti ma Schouten, Dominguez e Soriano sanno abbassarsi. Arnautovic e Zirkzee insieme? Vedremo".