Bologna, Fenucci: "Vogliamo che Thiago Motta rinnovi. Arnautovic resta"

"Abbiamo chiuso la stagione con grande soddisfazione. Il prossimo sarà ancora un campionato difficile da affrontare ma ripartiamo dall'ottimo lavoro svolto con Thiago e il suo staff ". Così l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci , in conferenza stampa, per parlare dei programmi e degli obiettiv i dei rossoblù nella stagione che verrà. "Vogliamo innanzitutto far divertire ancora i tifosi e sappiamo che per l'Europa ci sono squadre più attrezzate. L'obiettivo principale è fare un bel calcio e ottenere buoni risultati consapevoli che il livello generale è più alto".

Il dirigente felsineo ha anche parlato mercato: "Via Sansone, Soriano, Medel e Bardi? E' stata una separazione difficile anche a livello emotivo, ma c'era l'esigenza di ringiovanire la rosa cercando di mantenere il gruppo che ha fatto bene l'anno scorso. Sappiamo che dobbiamo ancora fare qualcosa sia come cambi che come titolari. Piano di rientro? Quando si parla di termini economici bisogna essere chiari sulle terminologie. L'eventuale rientro non intacca la competitività della società e nei prossimi anni ci saranno nuovi investimenti. La situazione è questa non solo per il Bologna ma di tutto il calcio in generale. Negli ultimi 10 anni siamo secondi solo alla Premier League riguardo agli investimenti dei proprietari".

Fenucci su Thiago Motta: "A breve offriremo il rinnovo". E su Arnautovic...

Fenucci affronta anche l'argomento Arnautovic, attaccante austriaco trascinatore della squadra nella prima parte della stagione e poi fermato da diversi infortuni. "Lui è uno dei due attaccanti del Bologna per soddisfazione nostra e sua", assicura il dirigente rossoblù. Infine, Fenucci ha parlato di Thiago Motta: "Non ci ha mai espresso il desiderio di andare via. A fine stagione abbiamo stabilito la volontà di proseguire e forse ci sono stati alcuni malintesi prontamente chiariti. Ripartiamo con ancora più voglia di fare bene. Rinnovo? Abbiamo manifestato la nostra intenzione di rinnovare già diverso tempo fa e prepareremo l'offerta per prolungare. A breve formalizzeremo un'offerta, siamo molto soddisfatti del lavoro che sta facendo come gioco e risultati".