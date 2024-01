"Zirkzee, il Manchester United chiama il Bologna": cosa sta succedendo

Il Manchester United è in pole position nella corsa per ingaggiare l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, nonostante l'interesse dei rivali dell'Arsenal. I Red Devils sarebbero l'unico club ad aver trattato l'ex Bayern Monaco. Ne è certo il Sun, che dedica ampio spazio alla notizia ricordando come Zirzkee: "Ha impressionato segnando sette gol e offrendo due assist in diciannove presenze in Serie A quest'anno".