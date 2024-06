Juve-Calafiori, Fenucci avverte: "Solo Zirkzee può scegliere il suo futuro"

Juve-Calafori, Fenucci avverte: "Vogliamo tenere tutti"

Il dirigente del club rossoblù ha fatto chiarezza su quella che è la strategia di mercato del club in merito alle possibili cessioni: "Vedere negli ultimi mesi sui principali media diversi nostri giocatori con maglie di altre squadre è stato un po’ fastidioso. Noi non vorremmo cedere nessuno. L’unico che ha possibilità di scegliere il suo futuro, ma che noi vorremmo convincere a restare, è Zirkzee. Per il resto tutti gli altri calciatori hanno firmato contratti lunghi e quindi, oltre ad una solidità finanziaria del club che permetterà ulteriori investimenti in futuro, noi vorremmo provare a tenere tutti i calciatori forti in rosa. Proprietà come la nostra hanno visione di lungo termine, di conseguenza non c'è grande pressione per il raggiungimento dei risultati. Noi siamo passati dalla Serie B al consolidamento della Serie A, fino a tornare in Champions League dopo sessant'anni grazie al lavoro tecnico svolto. Vedere felici migliaia di giovani ma anche persone più anziane è lo stimolo più grande per continuare a conseguire risultati come questo".