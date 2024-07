Cambiaghi al Bologna dall'Atalanta: i dettagli dell'intesa con l'ex Empoli

Cambiaghi, la carriera tra club e nazionale

Nel comunicato ufficiale per annunciare l'acquisto di Cambiaghi il Bologna ha poi ricordato: "La prima stagione in Toscana di Cambiaghi è stata condita da ottime soddisfazioni anche dal punto di vista realizzativo, mentre parallelamente Nicolò è stato uno dei riferimenti della Nazionale italiana Under 21, e nell’ultimo campionato nonostante i due cambi di allenatore è sempre stato uno dei più impiegati. Ed è risultato alla fine fra gli Under 23 delle migliori leghe europee uno dei più efficaci in termini di dribbling riusciti. Ama osare, assumersi responsabilità, creare una potenziale occasione da gol da ogni pallone che si trova fra i piedi, e prima delle due annate in Toscana è cresciuto, sempre in prestito dai nerazzurri di Bergamo (con cui aveva vinto 2 scudetti Primavera), in Serie B a Reggio Emilia e a Pordenone. Temperamento da combattente, dal luglio 2024 passa in rossoblù dopo 66 presenze totali con l’Empoli, a fronte di 8 reti".

Bologna, contratto fino al 30 giugno 2029 per Cambiaghi

Cambiaghi si è legato al Bologna fino al 30 giugno 2029. Un nuovo rinforzo per Italiano in vista di una stagione impegnativa su tutti i fronti: dal campionato alla Champions League.