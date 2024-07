Arsenal, Arteta aspetta Calafiori: "Nessun aggiornamento, ma in difesa..."

"Calafiori? Purtroppo non ci sono aggiornamenti" - così Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ai microfoni della stampa britannica. Il calciatore non è stato convocato dal Bologna per il ritiro di Valles-Rio Pusteria e il motivo è chiaro e riguarda il mercato. Il difensore italiano è vicino ai Gunners anche se la fumata bianca è stata ritardata per alcuni dettagli burocratici legati alle percentuali da riconoscere alla Roma e al Basilea dalla cessione per circa 50 milioni di euro.

Arteta su Calafiori e il mercato dell'Arsenal "C'è ancora molto tempo a disposizione nella finestra di mercato, anche se questo è un argomento che riguarda più il consiglio di amministrazione" - questa una delle dichiarazioni del tecnico riportata dalla BBC. Poi ha proseguito: "Ovviamente sappiamo che ci sono alcune posizioni che vogliamo migliorare e dare alla squadra migliori risorse in termini di numeri, ma la cosa principale è concentrarsi sui giocatori che abbiamo adesso in rosa. Calafiori? Purtroppo non ci sono aggiornamenti, ma sappiamo che ci sono alcune ruoli che vogliamo potenziare, soprattutto dove siamo a corto e faremo del nostro meglio". Dopo l'Europeo con l'Italia, in cui è stato uno dei pochi a salvarsi, il suo nome è finito subito al centro del calciomercato e anche la Juventus che lo aveva seguito già prima che si mettesse in mostra in Germania. Ma la concorrenza della Premier League ha portato il giocatore a puntare il mirino nella direzione di Londra. Il Bologna adesso dovrà lavorare anche per il sostituto e il nome di Hummels è in cima alla lista, con i club che stanno aumentando i contatti.

Calafiori, Arteta freme: ecco il perché Perché Arteta non vede l'ora che ci siano aggiornamenti per Calafiori? La risposta è scontata ed è legata al suo stile di gioco: bravo in impostazione e anche a difendere, utile in una difesa a quattro e anche a tre. Poi può fare anche il terzino sinistro, oltre che il centrale. E visti i numerosi impegni a cui prenderanno parte i Gunners, la sua duttilità sarebbe perfetta e la sua qualità si sposerebbe bene sia con le caratteristiche di Saliba sia con quelle di Gabriel. Il tecnico ha confermato che non ci sono altre novità, ma sembra lo stesso molto fiducioso: "La società sa che ci sono ruoli da potenziare". Non resta che attendere.

