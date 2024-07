Il Bologna parla ancora olandese: ufficiale Dallinga per il dopo Zirkzee

Chi è Dallinga, attaccante del Bologna

L'identikit tracciato dal Bologna prosegue con altri dettagli: "Sia rifinitore che attaccante classico, dopo essersi letteralmente divorato la Serie B olandese con l’Excelsior a 21 anni (capocannoniere con 36 gol, votato migliore giocatore del campionato, promosso in Eredivisie), viene acquistato dal Tolosa in Ligue 1 e nell’anno di esordio conduce la squadra al primo titolo assoluto della storia, la vittoria in Coppa di Francia in cui con 6 gol in 6 presenze vince ancora la classifica marcatori. Alla seconda stagione coi viola aumenta il bottino di reti in campionato e inizia ad assumere una caratura internazionale: convocato dall’Olanda maggiore, debutta contro Gibilterra mentre con il suo club disputa l’Europa League e firma 4 gol in 8 partite, compresi 2 al Liverpool. Completa l’ultima annata con 19 centri complessivi e 5 assist vincenti in 44 partite giocate. Dal luglio 2024 passa in rossoblù.

