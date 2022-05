Il Cagliari riflette: Mazzarri a rischio esonero

CAGLIARI - Walter Mazzarri a rischio esonero. In casa Cagliari sono ore di riflessione dopo il pesantissimo ko interno con l'Hellas Verona: prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani, il club rossoblù dovrà decidere se continuare con l'allenatore toscano oppure cercare altre soluzioni. Il summit è in corso da ieri sera: serve una scossa per ottenere la permanenza in A. La domanda chiave: quanto può essere utile un cambio in panchina a tre giornate dal termine? Il club, però, parte da un dato statistico: sette sconfitte nelle ultime otto gare. Almeno quatto evitabili. I ko che pesano di più sono quelli con Udinese, Spezia, Genoa e Verona. Sono gare in cui il Cagliari è sembrato spaesato, senza carattere, incapace di capire cosa fare nei momenti cruciali della gara.