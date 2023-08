Toro, l'avversaria: il Cagliari di Ranieri si allena e aspetta un colpo

Il Toro all'orizzonte, il mirino puntato sul calciomercato . Il Cagliari prosegue la sua preparazione in vista della trasferta allo stadio Olimpico "Grande Torino" e il debutto stagionale in Serie A (lunedì 21 agosto, ore 18:30) viaggando su un doppio binario.

Dal campionato greco è in arrivo al Cagliari uno dei due difensori chiesti da Ranieri. Dopo Prati (visite mediche in corso) è in arrivo il classe 1997 Pantelis Chatzidiakos, in possesso del passaporto ellenico ed olandese.

Cagliari, chi è Chatzidiakos

Chatzidiakos ha totalizzato 142 presenze e messo a segno 3 gol in Eredivisie con l'AZ Alkmaar e per 27 volte ha indossato la maglia della nazionale greca. Già ampia anche l'esperienza internazionale con il suo club nelle coppe europee. In nazionale, Chatzidiakos ha giocato anche contro l'Italia nella gara di qualificazione agli Europei quattro anni fa: gli azzurri vinsero 2-0 con reti di Jorginho su rigore e Bernardeschi. La trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi molto presto. Piede destro, Chatzidiakos sarebbe la naturale alternativa a Dossena mentre Altare potrebbe andare al Venezia.