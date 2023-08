Petagna al Cagliari, domani le visite mediche a Roma

Il Cagliari si appresta ad accogliere Andrea Petagna . Accelerazione per il centravanti del Monza . Anche la possibile assenza per infortunio di Pavoletti ha convinto il club sardo a stringere i tempi e domani l'attaccante ex Napoli dovrebbe essere a Roma per le visite mediche.

Lo stesso giocatore, che ha voglia di rimettersi in gioco per provare anche a conquistare l' Italia , ha deciso di rinunciare a parte dall'ingaggio. Nella scorsa stagione Petagna ha totalizzato 35 presenze, messo a segno 5 gol e offerto 7 assist.

Petagna dal Monza al Cagliari: la formula dell'operazione

In caso di riscatto per Petagna è pronto un contratto con scadenza 2026. Ventotto anni, Petagna ha indossato le maglie di Milan, Atalanta e Napoli, è stato richiesto e voluto espressamente da Ranieri anche per le caratteristiche complementari rispetto alle altre punte in organico: "Un grande centravanti" lo aveva definito così ieri sera in diretta tv a DAZN il suo prossimo allenatore.