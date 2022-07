Cremonese, dal Sassuolo Chiriches e Sernicola: ufficiale

CREMONA - Due operazioni in entrata, annunciate dalla Cremonese, ed entrambe chiuse con il Sassuolo. I grigiorossi hanno infatti annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo da U.S. Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vlad Iulian Chiriches. Nato Bacau (Romania) il 14 novembre 1989, difensore centrale, Chiriches è un giocatore di spessore internazionale che vanta 75 presenze con la Romania (di cui è il capitano) e 38 tra Champions League e Europa League. L’esperto difensore in carriera ha indossato le maglie di Tottenham (43 presenze), Steaua (61), Napoli (48) e Sassuolo (62). Nelle sue 94 presenze in Serie A ha realizzato 5 gol: 3 durante la sua esperienza con il Napoli e 2 con il Sassuolo". La Cremonese ha anche comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo da U.S. Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Sernicola. Nato a Civita Castellana (Viterbo) il 30 luglio 1997, esterno, Sernicola è tra i protagonisti della promozione della Cremonese in Serie A con le sue 33 presenze collezionate nella passata stagione. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, club con il quale ha esordito in Serie B, Sernicola ha giocato anche a Fondi e Matera. Entrato in orbita Sassuolo ha collezionato una presenza in Serie A (il 26 maggio 2019 nella gara vinta dai neroverdi con l’Atalanta) e maturato esperienze con Virtus Entella, Ascoli e Spal. Nel suo palmares anche il 3° posto ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud (2017)".