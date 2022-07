Cremonese: ufficiale Tsadjout dal Milan

CREMONESE - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Cremonese annuncia "di aver acquisito a titolo definitivo da Milan AC il diritto alle prestazioni sportive di Frank Tsadjout. Nato a Perugia il 28 luglio 1999, ruolo attaccante, Tsadjout inizia con il calcio a Cassina de’ Pecchi, il paese in provincia di Milano dove è cresciuto; ancora giovanissimo entra a far parte del vivaio del Milan arrivando fino alla Primavera con la quale gioca 73 partite mettendo a segno 26 reti. Nella stagione 2019/20 il club rossonero lo cede in prestito al Charleroi; nella massima divisione belga Tsadjout scende in campo 13 volte e va in gol con l’Oostende. Al rientro in Italia matura una significativa esperienza in Serie B con Cittadella, Pordenone e Ascoli disputando 58 partite con 8 gol e 6 assist".