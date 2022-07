Cremonese, attesa per il sì di Agoumé

CREMONA - La Cremonese ha ufficializzato l’arrivo dal Milan del centravanti Frank Tsadjout, a titolo definitivo. Il prossimo arrivo nel reparto dovrebbe essere Fabian Reese, esterno tedesco. Per il centrocampo, invece, c’è lo svizzero Charles Pickel, ora ai portoghesi del Famalicao, a cui si potrebbe aggiungere l’argentino Almendra del Boca Juniors. Si aspetta il sì di Agoumé. La Cremonese lavora le uscite: è forte l’interesse della Lazio per Emanuele Valeri (un passato proprio nelle giovanili biancocelesti) ma Lotito non è disposto ad accogliere la richiesta di 7 milioni formulata da Braida che, in ogni caso, sulla fascia sinistra si è cautelato con Sernicola del Sassuolo e sta trattando l’ex granata, ora svincolato, Ansaldi.