Cremonese, preso Ascacibar: duello con il Cagliari per Lapadula

CREMONESE - In attesa di concentrare la propria attenzione esclusivamente alla ricerca di un attaccante, la Cremonese intanto ha ufficializzato l'arrivo di Charles Pickel, centrocampista svizzero proveniente dai portoghesi del Famalicao. Sempre per la mediana i grigiorossi hanno ufficializzato Santiago Ascacibar, centrocampista argentino classe '97 dall'Hertha Berlino. Nel reparto avanzato sono in corso le valutazioni del caso, con il nome di Lapadula sempre al centro dell'interesse della Cremonese. C'è da battere la concorrenza del Cagliari che sembra aver trovato l'accordo con il Benevento per l'attaccante italo-peruviano.