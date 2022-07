Cremonese, dopo Okereke si punta a chiudere per Dessers

CREMONA - L'attacco della Cremonese sta pian pian prendendo forma. Il club grigiorosso ha ufficializzato l'arrivo di David Okereke dal Club Bruges. Nell'ultima stagione in prestito al Venezia con cui ha messo a segno 7 reti in Serie A, l'attaccante nigeriano è pronto a dare il proprio contributo alla causa grigiorossa. E il club del presidente Arvedi non si ferma qui. L'obiettivo della Cremonese è affiancare ad Okereke una punta di qualità ed esperta. Il nome sul quale i grigiorossi puntano è Cyriel Dessers del Genk, attaccante belga naturalizzato nigeriano, nell'ultima stagione in prestito al Feyenoord con cui si è laureato capocannoniere di Conference League con 10 reti.